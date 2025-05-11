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Bodrum'da Su Jeti ve Flyboard Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Bodrum'da Su Jeti ve Flyboard Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası başarıyla gerçekleşti. Organizasyonda 50'den fazla sporcu, çeşitli kategorilerde mücadele ederek ödüllerini aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Bodrum Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde, Gündoğan Halk Sahili'nde düzenlenen ve iki gün süren organizasyonda hem su sporları meraklıları hem de adrenalin tutkunları bir araya geldi.

Organizasyona katılan 50'den fazla sporcu flyboard, motosurf ve su jeti kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri sahilde düzenlenen törenle verildi.

Dereceye giren sporcular ise şu şekilde:

Stok Pro 1 Sınıfı

1- Furkan Yılmaz

2- Batuhan Özgüneş

3- Burak Dededağlılar

Spark Kupası

1- Eser Tan

2- Hüseyin Akbaş

Stok Pro 2 Sınıfı

1- Kahraman Aktaş

2- Hasan Aslan

3- Barış Altan

Drag Yarışı

1- Uğur Piro

2- Ayberk Ergeneli

3- Kahraman Aktaş

Open Pro Sınıfı

1- Uğur Piro

2- Yusuf Baki Soylu

3- Kaan Şanver

Flyboard Sınıfı

1- Furkan Yılmaz

2- Kahraman Aktaş

3- Uğur Piro

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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