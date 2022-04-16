Bodrum'da ralli heyecanı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da ralli heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Eren Ayhan - Spor
 - Güncelleme:

- Bodrum'da ralli heyecanı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda pilotlar kısasıya yarıştı.

- Bodrum'da ralli heyecanı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda pilotlar kısasıya yarıştı. Zorlu parkurlardan geçen yarış araçları renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Bodrum'da düzenlenen 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası renkli görüntülerle başladı. Şampiyon pilotların kıyasıya yarıştığı yarışta vatandaşlar ise ilgiyle izledi. Kızılağaç servis alanında start alan 134 sporcu 67 otomobil bazı etaplarda nefes kesiti. 3 etaptan oluşan yarışlar Mumcular, Çamarası, Pınarlıbelen ve Güvercinlik'te ormanlık alanda yapıldı. Pilotlar zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti. Şampiyona, yarın Cennet Koyu, Pedasa ve Çamarası etaplarının ardından ödül töreniyle son bulacak.

Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı

Bodrum'da ralli heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title