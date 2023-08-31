Bodrum'da Motosiklet Denetimleri: 76 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetimlerinde 76 motosikletliye cezai işlem uygulandı. Denetimlerin amacı, motosiklet kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini sağlamaktır.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde, 76 motosikletliye cezai işlem uygulandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri, motosikletlere yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, sorumluluk bölgelerinde motosiklet kazalarını önlemek, kask takmanın önemini vurgulamak, motosiklet hırsızlığının önüne geçmek, tescilsiz ve plakasız, şase numaraları kazınmış motosikletleri trafikten men etmek için yapılan denetimlerde, çeşitli ihlallerden 76 motosikletliye cezai işlem uygulandı.

Sürücülere yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmek, yaya yollarına park etmek, taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde park etmek, muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıkmak, Kask kullanmamak, uyarı ve işaretlere uymamak, zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak, kırmızı ışık kuralına uymamak, seyir halinde haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmaktan toplam 41 bin 916 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 9 araç ve 4 sürücü de trafikten men edildi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerinin denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi. - MUĞLA