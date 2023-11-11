Bodrum'da Kuvvetli Rüzgarı Umursamayan Balıkçılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizlerde etkili olan kuvvetli rüzgara aldırış etmeyen amatör balıkçılar, oltalarını denize salladı. Hırçın dalgalara aldırış etmeyen bir grup amatör balıkçı ise oltayla balık tutmaya çalıştı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizlerde etkili olan kuvvetli rüzgara aldırış etmeyen amatör balıkçılar, oltalarını denize salladı.

Bodrum'da denizde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Yalıçiftlik Sahili'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar metrelerce uzunluğundaki plaja vurdu. Kayalara çarpan dalgaların boyu yer yer 2 metreye ulaştı. Bir balıkçı bağlı bulunan teknesinin

dalgalar nedeniyle iskeleye çarpmaması için denize açıldı. Hırçın dalgalara aldırış etmeyen bir grup amatör balıkçı ise oltayla

balık tutmaya çalıştı.