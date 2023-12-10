Bodrum'da düzenlenen J/70 sınıfı yelken yarışının ilk etabı sona erdi

- Tenzor International Cup'ta zafer Tenzor Takımı'nın oldu

MUĞLA - Bodrum'da düzenlenen J/70 sınıfı yelken yarışı Tenzor International Cup'ın ilk etabı bugün yapılan yarışların ardından sona erdi. Organizasyonun ilk etabında Tenzor Takımı şampiyon oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen J/70 sınıfı yelken yarışı Tenzor International Cup'ın ilk etabı bugün yapılan yarışlarla tamamlandı. Üç gün süren ve en az puanı toplayan ekibin şampiyon olduğu turnuvanın ilk etabında Tenzor Takımı 17 puanla zafere ulaştı. Organizasyonda ikinci sırayı 21 puanla Russian Bogatyrs Takımı elde ederken, üçüncü basamakta ise 22 puanla Dolce Vita Takımı yer aldı. Akyarlar mevkiinde gerçekleşen yarışlarda derece kazanan takımlar için ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Muğla Kaymakamı Mustafa Çit, TYF Muğla İl Temsilcisi Serdar Kayhan, yarışmacılar, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Murat Kahraman: "Bodrum'un kış mevsiminde bu organizasyonla daha iyi tanıtılacağını düşünüyoruz"

Törende konuşan Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, "Muğlamızın incisi olan Bodrum'un doğal güzelliğini turistik anlamda Türkiye ve dünya için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Biz genellikle bu tip organizasyonları genellikle yazın yapıyoruz. Bu sene ilk defa bu yarışmayla Bodrum'u da kış mevsiminde bu organizasyonla daha iyi tanıtılacağını düşünüyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tenzor International Cup Uluslararası Koordinatörü Kate Tsepliaeva da, "Bodrum'un dünya yelkenciliği için çok önemli bir yer olduğunu kanıtladığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki organizasyonda 50 tekneyle bu yarışları yapmayı planlıyoruz. Herkes için daha keyifli bir yarışı sizlere izletmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tenzor International Cup İdari ve Sportif Direktörü Burak Zengin ise, "Bu organizasyonu geliştirerek çok daha ileriye gittiğimizi göreceksiniz. Bu katılım çok iyiydi yarış kalitesi çok yüksekti" dedi.

Tenzor International Cup Kış Serisi Etapları şöyle:

2. Etap: 11-14 Ocak 2024

3. Etap: 8-11 Şubat 2024

4. Etap: 7-10 Mart 2024

5. Etap (Final): 11-14 Nisan 2024