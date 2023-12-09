Bodrum'da düzenlenen J/70 sınıfı yelken yarışında Dolce Vita Takımı lider

- Tenzor International Cup'ta "Dolce Vita" rüzgarı

MUĞLA - Bodrum'da düzenlenen J/70 sınıfı yelken yarışı Tenzor International Cup'ın ilk etabının ikinci gününde Dolce Vita Takımı genel sıralamada ilk basamakta yer aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen J/70 sınıfı yelken yarışı Tenzor International Cup'ın ilk etabında ikinci gün sona erdi. İlk günün aksine son derece elverişli hava şartlarında başlayan yarışlarda toplam 5 tur yarış için yelken açıldı. Bodrum Akyarlar mevkiinde gerçekleşen yarışların ilk etabında yerli ve yabancı 12 tekne yer aldı. Günün ilk yarışını Mushrooms Takımı kazandı. Bogatyrs ve Dva Topora ise ikinci ve üçüncü oldu. İkinci yarışta en iyi süreyi Tenzor ekibi gösterdi, Tenzor'u Hubex ve Dolce Vita izledi. Dolce Vita, sonraki yarışlarda iki kez birinci olarak genel sıralamada pozisyonunu yükseltti ve günü ilk sırada tamamlamayı başardı. Bogatyrs ve Tenzor Takımları ise ikinci ve üçüncü oldular.

Burak Zengin: " Türkiye'ye en iyi yelkencileri getirmek istiyoruz"

Yarışların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tenzor International Cup İdari ve Sportif Direktörü Burak Zengin, "Bugün yarışların ikinci günündeyiz. Çok iyi geçti, beş yarış yaptık. Hava şartları çok iyiydi. Çok çekişmeli bir yarıştı. Birinci her yarışta değişti. Herkes kazanmak için savaşıyor. Ne kadar iyi olduklarını bugün gösterdiler. J-70'i seçerek en iyi yelkencileri getirmeyi amaçlamıştık. Dolayısıyla bize ne kadar iyi olduklarını gösterdiler. Beş yarışın beşi de birbirinden zorluydu. Herkesi tebrik ederim. Türkiye'ye en iyi yelkencileri getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kate Tsepliaeva: "Dünya yelkenciliği açısından önemli bir proje"

Tenzor International Cup Uluslararası Koordinatörü Kate Tsepliaeva da, "Her şeyin başında çok özel ve yeni bir projeyi Türkiye'de uygulamaya koyduk. Dünya yelkenciliği açısından da önemli bir proje. Bu özel projenin şu ana kadarki aşamalarını tamamladık. Genel olarak katılanların tamamı ve organizasyonu düzenleyenler olarak mutluyuz. Tabii ki eksikler var, bunları da sonraki aşamalarda tamamlayacağız. Amacımız dünyanın her yerinden yelkencileri Türkiye'de toplamak, bu organizasyon çatısı altında yarıştırmak. Sonraki aşamalarda 12 teknemiz var, ilk etabını yapıyoruz. Daha 4 etap daha var. Sonraki etaplarda İspanya, Portekiz, Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden katılımcı bekliyoruz. J-70 sınıfının merkezi olan ABD'de gözlemciler yarışmaları takip ediyor. Onların da bu yarışmalara katılmasını istiyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz 50 tekneyle J-70 yelken yarışlarını Türkiye'de düzenlemek" ifadelerini kullandı.

Tenzor Takımı Kaptanı Andrei Pushkin ise, "Bugün çok iyi bir yarış oldu. Rüzgarın gücü yarış için oldukça elverişliydi. Güzel bir yarış geçti, mücadele dolu bir yarış geçti. Amacımız J-70 yelken yarışlarını sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bilinir hale getirmek. Bu amaçla ilerlediğimizi düşünüyorum. Yalnız yarışları düzenlemekle kalmayacağız, dünyanın her yerinden üst düzey takımların katılmasını sağlayacağız. Kaliteyi arttırmak ve dünyanın en üst sıralarındaki yelken yarışlarından biri haline getirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Tenzor International Cup'ın ilk etabı yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.