Bodrum'da düzenlenen J/70 sınıfı yelken yarışı Tenzor International Cup'ta keyifli mücadele

Bodrum'da düzenlenen J/70 sınıfı yelken yarışı Tenzor International Cup'ta mücadele eden katılımcılar, çok keyifli bir organizasyon geçirdiklerini dile getirdiler.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen J/70 sınıfı yelken yarışı Tenzor International Cup'ın ilk etabı bugün yapılacak yarışların ardından sona erecek. Akyarlar mevkiinde düzenlenen yarışlarda yerli ve yabancı 12 teknede mücadele eden sporcular, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dolce Vita takımında yarışan Alisa Kirilyuk, "İlk gün çok zor şartlar vardı. Çok aşırı bir yağmur vardı. O yağmurda beklemek bir yelkencinin bütün enerjisini alıyor. Çok zor bir gündü. İkinci günde şartlar uygundu. Rüzgar harikaydı. Yarış keyifli geçti. Rüzgar yarışın daha güzel geçmesine yardımcı oldu. Gelecekte çok daha fazla takımın olacağını biliyorum, buna inanıyorum. Bir kadın olarak dümende oturmak benim için gayet keyifli oluyor. Erkeklere karşı mücadele etmekten keyif alıyorum" diye konuştu.

Yarışlara ailece katılan tek ekip olan Azurro Takımı'ndan Kerem Özkan, "Ufak yaşlardan bu yana yelken yarışlarına katılıyorum. Bu kez ailecek buradayız. Kızım, oğlum ve teyzeleri bizimle. Ailece katılan tek takımız" dedi. Özkan'ın kızı Neşe Selin Özkan, "Takımda dümen tutuyorum. 14 yaşındayım. Babamla yarışıyor olmak güven veriyor. Gerçekten yetenekli olduğunu düşünüyorum. Babam teknede daha sert. Teknede bir hamleyi hemen yapmanız gerekiyor. İmkanlarınız ve kendinizi destekleyen bir ailenizin olması çok önemli" diye konuştu. Özkan'ın oğlu Alp Ege Özkan da, "12 yaşındayım. Teknede babam ne derse onu yapıyorum" ifadelerini kullandı. Teyze Ayşe Derment ise, "Çok keyifli. Çok geç başladım. 52 yaşındayım ilk yarışım. Çok keyifli bir gün geçirdim" açıklamasını yaptı.

Sporculardan Konstantin Besputin ise, "İkinci kez Bodrum'da yarışıyorum. Lokasyon çok iyi, şartlar çok iyi, gayet güzel bir yarış oluyor. Türkiye'de yarışın hazırlanması ve gerçekleşmesinde herkes gayet rahat ilerliyor. Dünya ve Avrupa şampiyonaları için iyi bir lokasyon. Daha iyi yarışların olacağını düşünüyorum" cümlelerini kullandı. - MUĞLA