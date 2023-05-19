Bodrum'da 19 Mayıs kutlamaları ve Sefo konseri

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, ' Sefo' diye bilinen Seyfullah Sağır sahne aldı. Binlerce kişi, Sefo şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Kutlamalar Bodrum Marina önünden kortej ile başladı. Korteje CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. Kortej, Belediye Meydanı'nda son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede sabah saatlerinde başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının coşkuyla geçtiğini söyledi. Çeşitli branşlarda başarılar elde genç sporcuları tebrik eden Başkan Aras, herkesin bayramını kutladı.

Program kapsamında rapçi Sefo sahne aldı. Sevilen parçalarını hayranları için seslendiren Sefo, gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Meydanda toplanan binlerce genç Sefo'ya eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sefo, gençlere coşku dolu bir gece yaşattı.