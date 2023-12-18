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Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'ne 3-1 yenildi

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KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'ne 3-1 yenildi. Karşılaşmayı Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda çok sayıda taraftar izledi. Ev sahibi takım ilk seti kazanırken, rakibi diğer üç seti alarak galibiyete ulaştı.

KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'ne 3-1 yenildi.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.

Karşılaşmada ilk seti ev sahibi takım 25-22 kazanırken, ikinci seti 24-26 rakibi aldı. Bahçelievler Belediye Spor Kulübü üçüncü seti 18-25, son seti de 20-25'lik skorla bitirerek müsabakadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Bahçelievler Türkiye Bodrum Spor Haberler

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