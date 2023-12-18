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Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'ne 3-1 yenildi

18 Aralık 2023 09:20 Güncelleme: 09:22 Abone Ol

KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'ne 3-1 yenildi. Karşılaşmayı Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda çok sayıda taraftar izledi. Ev sahibi takım ilk seti kazanırken, rakibi diğer üç seti alarak galibiyete ulaştı.