Bodrum Basketbol, Uzatmada Mağlup Oldu
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Macaristan'ın Sopron Basket takımına normal süresi 73-73 biten maçı uzatmada 86-80 kaybetti.
Salon: Bodrum Spor Salonu
Hakemler: Nikola Perlic (Hırvatistan), Ioannis Tiganis (Yunanistan), Gilbert Hoxha (Arnavutluk)
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol : Thomas 7, Yueru Li 19, Juskaite 25, Krajisnik 8, Ferrari 3, Pelin Bilgiç 11, Yağmur Taşar 7
Sopron Basket: Frikovec 9, Reid 26, Aliz Varga 9, Monroe 10, Pavlopoulou 7, Böröndy 7, Krivacevic 14, Papp 4, Sitku
1. Periyot: 16-23
Devre: 39-38
3. Periyot: 58-48
Normal süre: 73-73
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında Macaristan'ın Sopron Basket takımına, normal süresi 73-73 biten maçta uzatma sonucunda 86-80 mağlup oldu.