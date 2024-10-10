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Bodrum Basketbol, Uzatmada Mağlup Oldu

Bodrum Basketbol, Uzatmada Mağlup Oldu
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Macaristan'ın Sopron Basket takımına normal süresi 73-73 biten maçı uzatmada 86-80 kaybetti.

Salon: Bodrum Spor Salonu

Hakemler: Nikola Perlic (Hırvatistan), Ioannis Tiganis (Yunanistan), Gilbert Hoxha (Arnavutluk)

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol : Thomas 7, Yueru Li 19, Juskaite 25, Krajisnik 8, Ferrari 3, Pelin Bilgiç 11, Yağmur Taşar 7

Sopron Basket: Frikovec 9, Reid 26, Aliz Varga 9, Monroe 10, Pavlopoulou 7, Böröndy 7, Krivacevic 14, Papp 4, Sitku

1. Periyot: 16-23

Devre: 39-38

3. Periyot: 58-48

Normal süre: 73-73

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında Macaristan'ın Sopron Basket takımına, normal süresi 73-73 biten maçta uzatma sonucunda 86-80 mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor

Macaristan Basketbol Bodrum Kadın Spor

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