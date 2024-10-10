Bodrum Basketbol, Sopron'a Uzatmada Mağlup Oldu

SALON: Bitez Spor

HAKEMLER: Nikola Perlic (Hırvatistan), Loannis Tiganis (Yunanistan), Gilbert Hoxha(Arnavutluk)

BODRUM BASKETBOL: Thomas 7, Ferrari 3, Juskaite 25, Li 19, Krajisnik 8, Pelin Bilgiç 11, Yağmur Taşar 7

SOPRON: Varga 9, Papp 4, Friskovec 9, Reid 26, Monroe 10, Krivacevic 14, Pavlopoulou 7, Borondy 7

1'İNCİ PERİYOT: 16-23

İLK YARI: 39-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-48

NORMAL SÜRE: 73-73

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Bodrum Basketbol, normal süresi 73-73 biten Sopron karşısında uzatmalarda 80-86 mağlup oldu. Mücadelenin ilk periyodunu kayıpla geçen Bodrum temsilcisi, devre arasına 1 farkla önde girdi: 39-38. Mücadelenin üçüncü periyodunda Bodrum Basketbol, aradaki farkı 10 yaparak son periyoda rahat girdi: 58-48. Rekabetin doyasıya arttığı dördüncü periyotta Bodrum Basketbol, son salise 3'lük sayısıyla maçı 73-73'e taşıyarak uzatmaya götürdü. Uzatmalarda Bodrum ekibi, Macaristan temsilcisi Sopron takımına 80-86 mağlup oldu. Ev sahibi takım adına maçta en çok sayıyı Juskaite getirirken, karşılamanın en skorer ismi Sopron'da Reid oldu.