Bodrum Basketbol EuroCup'ta Sopron Basket ile Karşılaşıyor

BU sezon ilk kez yükseldiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2'yle başlayan Bodrum Basketbol yine ilk defa yer aldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) E Grubu'nda yarın Sopron Basket'i ağırlayacak. Bodrum Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bodrum ekibi Avrupa Kupası elemelerinde Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını deplasmanda 78-36, evinde de 70-66 yenerek adını gruplara yazdırmayı başarmıştı. Bodrum Basketbol, Macar ekibi Sopron'la karşılaştıktan sonra grupta 16 Ekim'de Slovakya'da Piestanske Cajky deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor