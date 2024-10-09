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Bodrum Basketbol EuroCup'ta Sopron Basket ile Karşılaşıyor

Bodrum Basketbol EuroCup'ta Sopron Basket ile Karşılaşıyor
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2'de 2 yaparak sezona başlayan Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında Sopron Basket'i konuk edecek. Maç yarın saat 19.00'da Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak.

BU sezon ilk kez yükseldiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2'yle başlayan Bodrum Basketbol yine ilk defa yer aldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) E Grubu'nda yarın Sopron Basket'i ağırlayacak. Bodrum Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bodrum ekibi Avrupa Kupası elemelerinde Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını deplasmanda 78-36, evinde de 70-66 yenerek adını gruplara yazdırmayı başarmıştı. Bodrum Basketbol, Macar ekibi Sopron'la karşılaştıktan sonra grupta 16 Ekim'de Slovakya'da Piestanske Cajky deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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