Üye Girişi
Haberler

Bodrum Basketbol EU Kupası'nda Mağlup Oldu

Bodrum Basketbol EU Kupası'nda Mağlup Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, evinde Fransa'nın Charnay Basket takımına 76-66 yenilerek kritik bir mağlubiyet aldı.

Salon: Bodrum

Hakemler: Haris Bijedic (Bosnahersek), Davit Kikhyan (Ermenistan), Eirini Margarita Tsantalil (Yunanistan)

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol : Juskaite 8, Pelin Bilgiç 11, Traylor 17, Krajisnik 14, Yueru Li 10, Ferrari 6, Yağmur Taşar, Melis Gülcan, Aslı Çil, Fatma Şimşek, Başak Gemalmaz, Gizem Tüzün

Charnay Basket: Makani 23, Garrick 17, Djaldi 2, Strautmane 10, Chabrier, Gaye 8, Daramy 11, Evelyne, Desset 3, Dalstra 2, Rhennam Vai

1. periyot: 22-18

Devre: 33-38

3. periyot: 49-63

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında Fransa'nın Charnay Basket takımına 76-66 mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor

Basketbol Güncel Fransa Bodrum Spor

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

 Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

 Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi
Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında

Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB MANU geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lyon Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lyon Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lyon Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lyon Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mourinho neden kırımızı kart gördü, Mourinho ne yaptı (Fenerbahçe Manchester United)? Mourinho kaç maç ceza alacak? En Nesyri GOL izle! Fenerbahçe Manchester United En Nesyri GOL izleme linki! Fenerbahçe Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Manchester United golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Sergen Yalçın Nuri Şahin olayı ne, birbirlerine ne dediler? LYO hangi takım, açılımı ne? Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu? Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı? EXXEN canlı maç izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 24 Ekim EXXEN spor canlı izle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.