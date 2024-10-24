Üye Girişi
Haberler

Bodrum Basketbol, Charnay'a Mağlup

Bodrum Basketbol, Charnay'a Mağlup
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Bodrum Basketbol, Charnay takımına 76-66 mağlup oldu. Ev sahibi ekip maçta ilk periyodu önde kapatmasına rağmen, devrede geriye düştü ve maçı kaybetti.

Fırat AKAY / BODRUM,

SALON: Bitez Spor Salonu

HAKEMLER: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Davit Kikhyan (Ermenistan), Eirini Margarita Tsantalil (Yunanistan)

BODRUM BASKETBOL: Paola Ferrari 6, Laura Juskaite 8, Yueru Li 10, Tina Krajisnik 14, Pelin Bilgiç 11, Yağmur Taşar, Arnezia Traylor 17

CHARNAY BASKET: Madeleine Garrick 17, Monique Makani 23, Gassa Tabdi 2, Paula Strautmane 10, N'Deye Gaye 8, Mariama Daramy 11, Nathalie Desset 3, Claire Dalstra 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-18

İLK YARI: 33-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-63

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında Bodrum Basketbol sahasında konuk ettiği Charnay'a 76-66 mağlup oldu.

Mücadelenin ilk periyoduna etkili hücumla başlayan Bodrum ekibi 22-18'lik skorla ilk 10 dakikayı üstün kapattı. Bodrum Basketbol devreye ise 33-38 geride girdi. Üçüncü periyot 49-63 bitti. Son periyotta Bodrum Basketbol Fransa ekibi Charnay'a 76-66 mağlup oldu. Ev sahibi takım adına maçta en çok sayıyı Arnezia Traylor getirirken karşılamanın en skorer ismi Charnay'da Monique Makani oldu. Bodrum Basketbol bu sonuçla grubunda 3 maçta 2'nci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Basketbol Güncel Bodrum Spor

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

 Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi
Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında

Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Lyon Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lyon Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mourinho neden kırımızı kart gördü, Mourinho ne yaptı (Fenerbahçe Manchester United)? Mourinho kaç maç ceza alacak? En Nesyri GOL izle! Fenerbahçe Manchester United En Nesyri GOL izleme linki! Fenerbahçe Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Manchester United golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Sergen Yalçın Nuri Şahin olayı ne, birbirlerine ne dediler? LYO hangi takım, açılımı ne? Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu? Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı? EXXEN canlı maç izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 24 Ekim EXXEN spor canlı izle TRT Spor canlı izle! LYON BEŞİKTAŞ CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.