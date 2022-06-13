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Bodrum'a basketbolda Merkezefendi'den takviye

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrum'a basketbolda Merkezefendi'den takviye

Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nden Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden 2 transfer yaptı.

Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nden Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden 2 transfer yaptı. Geçen sezonu Denizli'de geçiren ligin önemli yerli oyuncuları Hakan Yapar ve Yiğitcan Turna, Bodrum'a transfer oldu. Bodrum ekibinde Erkan Veyseloğlu, Muratcan Esen, Caner Ercan, Ege Havsa ve Cem Koçal'ın da sözleşmeleri devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Merkezefendi basketbol Türkiye Bodrum Spor Haberler

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