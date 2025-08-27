Bodo/Glimt ve Pafos, Şampiyonlar Ligi'nde Tarih Yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında iki karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş maçlarının ardından Bodo/Glimt ve Pafos, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Bodo/Glimt ve Pafos, tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1, 1-1

Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-5, 2-1