Bodo/Glimt Teknik Direktörü Knutsen: Galip geldiğimiz için mutluyuz

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Norveç ekibi Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Norveç ekibi Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Knutsen, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın maça baskılı başladığını ancak ilk golü kendilerinin bulduğunu belirten Norveçli teknik adam, "İkinci golü de atınca iyice rahatladık. Güzel bir maç oldu. Beşiktaş iyi bir takım. Elimizden geleni yaptık. Oyun planlarımız ve taktiklerimizle başarılı olmaya çalıştık. Galip geldiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.