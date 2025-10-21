Bodo/Glimt Teknik Direktörü Knutsen, Galatasaray Maçını Değerlendirdi

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in teknik direktörü Kjetil Knutsen, güçlü bir takıma karşı zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi.

Norveçli teknik adam, yarın maçın yapılacağı RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya sol kanat oyuncusu Jens Petter Hauge de katıldı.

Galatasaray'ın kalitesine vurgu yapan Knutsen, "Burada bulunmak çok güzel. Çok güzel bir stadyumdayız. Ancak Bodo için önemli olan iyi bir maç oynamak. Sonuç ne olursa olsun çok iyi ve güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Onların hem oyuncuları hem de antrenörleri çok güçlü. Güzel bir performans görmek ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Rakibe veya başka faktörlere değil kendimize odaklanıyoruz ama çok güçlü bir takıma karşı oynayacağımızın farkındayız." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Liverpool müsabakasındaki atmosferin kendilerini endişelendirip endişelendirmediğinin sorulması üzerine 57 yaşındaki teknik direktör, "Hayır endişelendirmiyor. Güzel ve iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Liverpool maçını izledim. Galatasaray iyi taraftı ve kazandılar. Rakibimizin kalitesini biliyoruz. Biz bu maça iyi hazırlandık. Onlar için rekabetçi bir takımız. Zorlu bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların yüksek sesli desteğinin hatırlatılması üzerine Knutsen, şunları kaydetti:

"Böyle bir ses seviyesine veya atmosfere hazırlanmak mümkün değil. Bu kadar gürültülü bir stadyuma alışkın değiliz. Bizim için de yeni bir tecrübe olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Buna nasıl reaksiyon göstereceğimizi göreceğiz. Galatasaray'ın nasıl oynadığını bilmemiz çok önemli. Önde çok iyi baskı yapan bir takım. Bizim için oyunda ivmeyi yakalamak, ritim tutturmak çok önemli olacak. Yarın oyunu kontrolümüze almaya çalışacağız. Oyun kurmak bizim için önemli. Başarılı olmaya, iyi bir performansla iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Çeşitli kısımlarında Galatasaray oyunu domine etse de baskıya karşı oynamamız gerekebilir. Gerektiği zaman doğrudan oynamamız anlar olabilir. Galatasaray'ın bireysel olarak çok yetenekli oyuncuları var. Onlara kontra atak şansı verirsek çok tehlikeli olurlar. Boş alanda çok iyi işler çıkaracak üst düzey oyuncuları var. Buna dikkat etmemiz gerek. Yarın önemli bir sınav vereceğiz. Oyunu kontrol etmemiz, elimizden gelenin en iyisini yaparak şans vermememiz gerek."

Norveç temsilcisinin önemli oyuncularından Jens Petter Hauge ise Galatasaray'ın önemli oyuncularına değinerek UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde iyi savunma yapmaları gerektiğini vurguladı.

Hauge, RAMS Park'taki atmosferin Liverpoollu futbolcuları etkilediğinin hatırlatılması üzerine, "Zor bir maç olacağı ve büyük bir mücadele gerektireceği kesin. Daha önce de zorlu maçlar oynadık, benzer koşullarda bulunduk. Bu yüzden buna iyi hazırlandık. Maç içinde soğukkanlı kalmak önemli olacak." dedi.

Hazırlıklar tamamlandı

Bodo/Glimt, yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

RAMS Park'ta yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Kjetil Knutsen yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla çalışmalarla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı yarın saat 19.45'te başlayacak