Bodo/Glimt Teknik Direktörü Knutsen: 'Galatasaray'a Boş Alan Vermemeliyiz'

Güncelleme:
Norveç ekibi Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Kjetil Knutsen, rakiplerinin bireysel yeteneklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Maç öncesi yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın güçlü bir ekip olduğunu ve iyi bir performans sergilemek istediklerini belirtti.

BODO/GLIMT Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, " Galatasaray'ın bireysel olarak çok yetenekli oyuncuları var. Onlara kontra atak fırsatı verirsek çok tehlikeli olurlar. Onlara çok alan tanırsak bu boş alanda çok iyi işler çıkaracak üst düzey oyuncuları var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yarın önemli bir sınav vereceğiz. Oyunu iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yaparak onlara boş alan vermememiz gerekiyor" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt, yarın saat 19.45'te deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak. Karşılaşma öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen açıklamalarda bulundu. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarının farkında olduklarına değinen Kjetil Knutsen, "Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Onların hem oyuncuları hem de antrenörleri çok iyi. Güçlü bir ekipler gerçekten. Sahada güzel bir performans görmek istiyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Rakibe ya da başka faktörlere odaklanmaktan ziyade kendimize odaklanıyoruz. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağımızın da farkındayız" ifadelerinde bulundu.

'RAKİBİMİZİN KALİTESİNİ BİLİYORUZ'

Zor bir maç olacağına değinen Knutsen, "Hayır endişelendirmiyor. Hiç endişelendirmiyor diyebilirim. Güzel ve iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Liverpool maçını izledim. Liverpool maçında iyi olan taraf Galatasaray'dı ve kazandılar. Özellikle de ilk yarıda. Rakibimizin kalitesini biliyoruz. Bireysel kaliteli oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Ama biz bu maça iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Onlar için rekabetçi bir takımız. Zorlu bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" yorumlarında bulundu.

'BU KADAR GÜRÜLTÜLÜ BİR STADYUMA ALIŞKIN DEĞİLİZ'

Galatasaray'ın üst düzey oyunculara sahip olduğuna değinen Kjetil Knutsen, "Öncelikle böyle bir ses seviyesi, böyle bir atmosfer, böyle bir stadyuma hazırlanmak mümkün değil bence. Buna hazır olmak çok mümkün olan bir şey değil. Bu kadar gürültülü, böyle atmosferli bir stadyuma alışkın değiliz. Bizim için de yeni bir tecrübe olacak. Ama sabırsızlıkla bekliyoruz. Nasıl bir reaksiyon göstereceğiz göreceğiz takım olarak. Bunun yanı sıra Galatasaray'ın nasıl oynadığını, ne tip bir oyun tarzıyla oynadığını bilmemiz ve anlamamız çok önemli. Önde çok iyi baskı yapan bir takım. Ama bizim için oyunda ivmeyi yakalamamız ve ritmi tutturmamız çok önemli olacak. Bunun yanı sıra yarın oyunun kontrolünü almaya çalışacağız. Oyun kurmak bizim için önemli. Bu anlamda başarılı olmak isteyeceğiz. İyi bir performans gösterip iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Oyunun çeşitli kısımlarında onlar oyunu domine etse de biz bu prese karşı oynamamız gerekebilir. Gerektiği zaman daha direkt bir şekilde oynamamız gereken anlar olabilir maç içerisinde. Ama şunu söyleyebilirim; Galatasaray'ın bireysel olarak çok yetenekli oyuncuları var. Onlara kontra atak fırsatı verirsek çok tehlikeli olurlar. Onlara çok alan tanırsak bu boş alanda çok iyi işler çıkaracak üst düzey oyuncuları var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yarın önemli bir sınav vereceğiz. Oyunu iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yaparak onlara boş alan vermememiz gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

BODO/GLIMT HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak Norveç ekibi Bodo/Glimt, RAMS Park'ta yaptığı son çalışmayla hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
