Bodo/Glimt Teknik Direktörü Knutsen: 'Atmosfer İnanılmazdı, Tıkaçlar İşe Yaramadı'

Güncelleme:
Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Galatasaray maçının ardından stadyumdaki muhteşem atmosferi ve bireysel hatalardan kaynaklanan yenilgiyi değerlendirdi. Taraftarların harika bir performans sergilediğini belirten Knutsen, tıkaçların işe yaramadığını ifade etti.

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Galatasaray taraftarın yaptığı atmosferin inanılmaz olduğunu belirterek, kulaklarına taktığı tıkaçların da işe yaramadığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-1'lk skorla yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, sarı-kırmızılıları çok iyi tanıdıklarını belirterek, "Bireysel olarak da oyuncuları iyi tanıyorduk. Bugün bazı bireysel hatalar yapıldı. Böyle bir seviyede bireysel hatalar yapınca böyle oluyor. 3 golü de biz onlara verdik. Hatta 3'ten fazla da olabilirdi. Böyle bir seviyedeki maça taktiksel olarak iyi hazırlandık. Fazla sayıda bireysel hatalar yaptığımız için böyle bir sonuç oldu" şeklinde konuştu.

Stadyumdaki atmosfer ve taktığı kulak tıkaçları hakkında sorulan soruya ise Knutsen, "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlar harikaydı. Tıkaçlar işe yaramadı, bir süre sonra attım. Hatta biraz baş ağrısı çekiyorum. Atmosfer harikaydı" diye cevap verdi.

Hem stat atmosferinden hem de Galatasaray'ın oyunundan etkilendiklerini söyleyen Kjetil Knutsen, "Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. Statlar tamamen dolu olacak, bunu beklememiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde seviye çok yüksek. Bugün takım olarak iyi oynamadık. Galatasaray iyi pres yaptı, iyi fırsat yakaladılar. Bu maçtan öğrenecek çok şeyimiz var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

