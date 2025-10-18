Bodo Glimt, Sarpsborg'u Mağlup Ederek Galatasaray'a Hazırlanıyor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Çarşamba günü konuk edeceği Norveç ekibi Bodo Glimt, liginde Sarpsborg'u yendi.

Bodo Glimt, Norveç 1. Futbol Ligi'nin (Eliteserien) 25. haftasında konuk olduğu Sarpsborg'u 5-2 mağlup etti.

Eliteserien'de şampiyonluk mücadelesi veren Bodo Glimt, oynadığı 24 maçta 55 puan topladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco ise Ligue 1 maçında deplasmanda Angers ile 1-1 berabere kaldı. Monaco'nun Ligue 1'de bu sezon oynadığı 8 maçın ardından 14 puanı bulunuyor.