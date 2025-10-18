Haberler

Bodo Glimt, Sarpsborg'u Mağlup Ederek Galatasaray'a Hazırlanıyor

Güncelleme:
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bodo Glimt, Norveç 1. Futbol Ligi'nde Sarpsborg'u 5-2 mağlup ederek formunu yükseltti. Eliteserien'de şampiyonluk mücadelesi veren Bodo Glimt, 24 maçta 55 puan topladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco ise Ligue 1 maçında deplasmanda Angers ile 1-1 berabere kaldı. Monaco'nun Ligue 1'de bu sezon oynadığı 8 maçın ardından 14 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
