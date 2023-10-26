UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun üçüncü maçında Norveç'te oynanacak Bodo/Glimt-Beşiktaş maçının takım kadroları açıklandı. Maçın hakemleri de Sırbistan'dan geliyor.

Bodo/Glimt-Beşiktaş Maçının Kadroları Belli Oldu

Stat: Aspmyra

Hakemler: Nenad Minakovic, Svetozar Zivin, Nikola Borovic (Sırbistan)

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet, Berg, Gronbaek, Sorli, Moumbagna, Pellegrino

Beşiktaş : Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Onana, Hadziahmetovic, Ghezzal, Chamberlain, Rashica, Aboubakar

Goller: Dk. 29 Gronbaek (Bodo/Glimt)

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun üçüncü maçında Norveç'te oynanan Bodo/Glimt- Beşiktaş maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

1. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Maçın başlamasıyla birlikte hücuma çıkan ev sahibi ekipte Sorli'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

5. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Sağ taraftan gelişen atakta ceza sahası içinde topu önünde bulan Gronbaek'in vuruşunda top auta gitti.

25. dakikada Masuaku'nun soldan ortaladığı topa Aboubakar altı pas önünde kafayla vurdu, kaleci Haikin gole izin vermedi.

29. Bodo/Glimt'in golü geldi. Pellegrino'nun soldan içeri çevirdiği topu Sorli kaleye vurdu, Mert Günok'un müdahalesiyle seken topu Gronbaek ağlara gönderdi.

37. dakikada Rashica'nın sağdan ortaladığı meşin yuvarlağa Onana kafayla vurdu, top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Norveç ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.