Bodo/Glimt, Beşiktaş Maçı İçin Hazır
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bodo/Glimt, hazırlıklarını tamamladı. Norveç ekibi, Beşiktaş Stadyumu'nda yapılan antrenmanda taktik çalışmalarına ağırlık verdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bodo/Glimt, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Stadyumu'nda, Teknik Direktör Kjetil Knutsen yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmana Norveç ekibi, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra topla çalışmalar yapan Bodo/Glimt takımı, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş mücadelesinin taktiği üzerinde durdu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor