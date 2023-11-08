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Bodo/Glimt, Beşiktaş Maçı İçin Hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bodo/Glimt, hazırlıklarını tamamladı. Norveç ekibi, Beşiktaş Stadyumu'nda yapılan antrenmanda taktik çalışmalarına ağırlık verdi.