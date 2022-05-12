Bocciada milli takım seçme müsabakaları tamamlandı

KOCAELİ (AA) - İzmir'in Foça ilçesindeki Boccia Milli Takımı için seçme yarışmaları son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Foça'daki bir otelde düzenlenen organizasyona Kocaeli'deki Boccia Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren 32 sporcu katıldı. Yapılacak değerlendirmelerin ardından milli takıma seçilecek sporcular Polonya, İtalya ve Hollanda'da düzenlenecek şampiyonlarda mücadele edecek.