Bocciada milli takım seçme müsabakaları tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bocciada milli takım seçme müsabakaları tamamlandı

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Bocciada milli takım seçme müsabakaları tamamlandı

İzmir'in Foça ilçesindeki Boccia Milli Takımı için seçme yarışmaları son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

KOCAELİ (AA) - İzmir'in Foça ilçesindeki Boccia Milli Takımı için seçme yarışmaları son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Foça'daki bir otelde düzenlenen organizasyona Kocaeli'deki Boccia Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren 32 sporcu katıldı. Yapılacak değerlendirmelerin ardından milli takıma seçilecek sporcular Polonya, İtalya ve Hollanda'da düzenlenecek şampiyonlarda mücadele edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye, Kocaeli, İzmir, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title