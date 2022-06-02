Boccede iki madalya - Haberler

Boccede iki madalya
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eskişehirli sporcular Engin Ulusoy ve Zeynep Koçoğlu, Türkiye Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük kazandı.
Eskişehirli sporcular Engin Ulusoy ve Zeynep Koçoğlu, Türkiye Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük kazandı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce Volo Türkiye Şampiyonası 23-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara Kahramankazan'da yapıldı. Yaklaşık 700 sporcunun katıldığı şampiyonaya Eskişehir adına katılan sporcular Engin Ulusoy, Geleneksel Çiftler disiplinin Türkiye ikincisi, Zeynep Koçoğlu Röle Miks disiplininde Türkiye üçüncüsü oldular. - ESKİŞEHİR
İhlas Haber Ajansı / Spor