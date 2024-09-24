Bocce Milli Takımı Oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da Ülkemizi Temsil Edecek

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Bocce Milli Takımı oyuncusu Eda Nur Kır, İspanya'da düzenlenecek Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca düzenlenen müsabakalarda derece alarak İspanya'da 3-6 Ekim'de yapılacak Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kır, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları bocce sahasında antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Kır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bocce ile ortaokulda tanıştığını söyledi.

Bocce sporunu tanıdıkça sevdiğini ve antrenmanlarla her geçen gün daha da geliştiklerini anlatan Kır, "Derecelerimiz gün geçtikçe artıyor ve devam ediyor. En son nisanda yapılan Türkiye Şampiyonası'nda takımlarda birinci olduk ve Ankara'da yapılan milli takım seçmesinde dereceye girdim. Bocce sayesinde yeni yerler ve yeni şehirler gördüm, yeni arkadaşlıklar edindim ve daha fazla maç yapma tecrübem oldu." ifadelerini kullandı.

"Bocce benim artık hayatım oldu"

Boccenin hayatına disiplin getirdiğini ve her geçen gün yeni şeyler öğrendiğini belirten Kır, "Sabah sekizde uyanıyorum, sonrasında hafif bir kahvaltı yapıp antrenmanlara geliyorum. 11.00 ya da 12.00'ye kadar çalışıyoruz ve bu zamanda sıcaktan çok etkileniyoruz çünkü sahamızın üstü kapalı değil ve bazen yağışlı oluyor. Öğleden sonra yine antrenmanlara geliyoruz. Genelde akşam olduğu için zorlanıyoruz ama yine de çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Çalışmadıkları zaman derece gelmeyeceğini bildikleri için yoğun çalıştıklarını aktaran Kır, "Bocce benim artık hayatım oldu, vazgeçilmez benim için artık. Yani o olmadan etkinliklerim veya sosyal aktivitelerim yok. İlk defa uçağa bineceğim ve ilk defa İspanya'ya gideceğim, yurt dışına ilk defa çıkacağım ve orada takımımla birlikte şampiyon olmayı hedefliyorum. Ekimde yapılacak İspanya şampiyonasındaki önceki ablalarım gibi ben de takımımla birlikte Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı orada altın madalyayla söylemek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir ise okullarında 3'ü milli 60 bocce sporcusu bulunduğunu söyledi.

Bozdemir, Eda ile beraber okul öğrencilerinden Görkem Duran'ın da İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığını belirtti.

Hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu ve bu yolda yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Bozdemir, şöyle devam etti:

"2022 yılında boccenin petank dalında Avrupa şampiyonluğu almıştık, bu Türkiye tarihinde bir ilk. İnşallah bu başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Eda ile beraber bütün sporcularımız yıl içerisinde büyük güçlüklerle antrenman yaptı, soğuk, sıcak demeden çok özveride bulunarak çalıştılar. Bizim çocuklarımızın hepsi köy çocukları ama çalışan, çok emek veren köy çocukları ve bir şeyler yapmak istiyorlar. Yani bir yere gelmek istiyorlar bir yere gelmek için de en büyük araç spor. Spor sayesinde üniversitede farklı bölümlerde okusalar dahi spora devam eden öğrencilerimiz var, sporcularımız var. En büyük arzumuz alamadığımız, bundan önce hiç alamadığımız bir dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye getirmek."

Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Fatma Kulleş Çelebi de Bocce Patenk Avrupa Şampiyonası'na okullarından 2 sporcu yolladıkları için gurur duyduklarını söyledi.

Çelebi, "Öğrencilerimiz Alaçam'ın köylerinden geliyorlar ve çok zor şartlar altında burada antrenmanlarını yapıyorlar. İşte kışın açık alanda hava şartları yağmur, çamur, soğuk oluyor. Yazın yine sıcakta, günde iki antrenman yaptıklarını biz görüyoruz. Onları her zaman destekliyoruz. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Yollar açık olsun." diye konuştu.