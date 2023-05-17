Bocce'de madalyalar sahiplerini buldu
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bocce Küçükler Kategorisi'nde dereceye girenlere madalyaları düzenlenen törenle verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bocce Küçükler Kategorisi'nde dereceye girenlere madalyaları düzenlenen törenle verildi.
Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bocce Küçükler Kategorisi müsabakaları yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Bocce müsabakalarında başarı elde eden sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor