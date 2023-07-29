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Boca Juniors, Edinson Cavani'yi transfer etti

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Boca Juniors, Valencia'dan ayrılan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Boca Juniors, Valencia'dan ayrılan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors, son olarak İspanyol ekip Valencia forması giyen yıldız oyuncu Edinson Cavani'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evde olmana sevindim Edinson Cavani" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Edinson Cavani Boca Juniors Valencia Spor Haberler

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