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BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı

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Uluslararası Tenis Federasyonunun tekerlekli sandalye kategorisindeki en önemli organizasyonu olan BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası, Antalya'da sona erdi. Şampiyonada 21 ülkeden 44 takım ve 140 sporcu mücadele etti. Quad Milli Takımı dünya ikincisi olurken, kadınlarda Çin birinci, Hollanda ikinci ve Fransa üçüncü oldu. Erkeklerde ise Büyük Britanya şampiyonluğa ulaştı.

Uluslararası Tenis Federasyonunun tekerlekli sandalye kategorisindeki en önemli organizasyonu olan BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası, Antalya'da tamamlandı.

Antalya Megasaray Tenis Akademi'de düzenlenen ve 7 Mayıs'ta başlayan şampiyonada, 21 ülkeden 44 takım ve 140 sporcu mücadele etti.

Quad Milli Takımı'nın dünya ikincisi olarak tarihi başarıya imza attığı şampiyonada, kadınlarda şampiyonluğu Çin kazanırken, Hollanda ikinci, Fransa üçüncü oldu.

Erkeklerde ise şampiyonluğa Büyük Britanya ulaştı. Büyük Britanya'yı İspanya ve Hollanda takip etti.

Junior kategorisinde de ABD birinciliği, Avustralya ikinciliği, Japonya üçüncülüğü kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Büyük Britanya Milli Takım BNP Paribas Hollanda Antalya Fransa Tenis Dünya Turnuva Uluslararası Spor Güncel Haberler

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