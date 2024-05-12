Uluslararası Tenis Federasyonunun tekerlekli sandalye kategorisindeki en önemli organizasyonu olan BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası, Antalya'da tamamlandı.

Antalya Megasaray Tenis Akademi'de düzenlenen ve 7 Mayıs'ta başlayan şampiyonada, 21 ülkeden 44 takım ve 140 sporcu mücadele etti.

Quad Milli Takımı'nın dünya ikincisi olarak tarihi başarıya imza attığı şampiyonada, kadınlarda şampiyonluğu Çin kazanırken, Hollanda ikinci, Fransa üçüncü oldu.

Erkeklerde ise şampiyonluğa Büyük Britanya ulaştı. Büyük Britanya'yı İspanya ve Hollanda takip etti.

Junior kategorisinde de ABD birinciliği, Avustralya ikinciliği, Japonya üçüncülüğü kazandı.