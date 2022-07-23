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BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

AA - Mehmet Çalık - Spor
BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Süpermoto Şampiyonası ile Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, Uşak'ta start aldı.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Süpermoto Şampiyonası ile Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları, Uşak'ta start aldı.

Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde düzenlenen ve iki gün sürecek organizasyonun ilk gününde serbest antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi.

Şampiyonalara katılan sporcular, 300 metresi off-road olan 1620 metre uzunluğundaki zorlu pistte hünerlerini sergiledi.

Bulgaristan, Romanya, Kuzey Makedonya'dan sporcuların yer aldığı BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, yarın S3, 85 cc ve 65 cc, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları ise 50 cc, 65 cc, 85 cc, S3, senior ve open sınıflarındaki mücadelelerle tamamlanacak.

AA / Mehmet Çalık - Spor

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