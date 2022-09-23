BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 14 milli sporcu mücadele edecek Spor Haberleri Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası'nda hafta sonu 14 milli sporcu mücadele edecek. Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası'nda hafta sonu 14 milli sporcu mücadele edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, BMU Avrupa Motokros Şampiyonası, Yunanistan'ın Kavala şehrinde yarın başlayacak ve 25 Eylül Pazar günü sona erecek. Şampiyonada Türkiye'den Aslan Osmanpaşaoğlu, Berat Şenkalaycı, Hasan Hüseyin Baş, Efe Okur, Berkay Sarıay, Enes Yıldız, Mert Akkafa, Batuhan Demiryol, Yiğit Ali Selek, Emircan Şenkalaycı, Şakir Şenkalaycı, Eray Esentürk, Volkan Özgür ve Murat Başterzi boy gösterecek. Krinides MX Pisti'nde koşulacak organizasyonda 50cc, 65cc, 85cc, MX, MX1, MX125, MX2 ve MX Senior sınıflarında yarışlar yapılacak. Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek'ten sporcular yarışacak. Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak Motosiklet Yunanistan Türkiye Spor Haberler

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