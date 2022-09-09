BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 13 Türk sporcu yarışacak Spor Haberleri Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye adına 13 sporcu mücadele edecek. Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye adına 13 sporcu mücadele edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Korten şehrinde yarın başlayacak şampiyona, 11 Eylül Pazar günü sona erecek. Balkan ülkelerinin yer aldığı şampiyonada Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek sporcuları mücadele edecek. Şampiyonada, Türk motokrosçular Aslan Osmanpaşaoğlu, Berat Şenkalaycı, Hasan Hüseyin Baş, Efe Okur, Batuhan Demiryol, Yiğit Ali Selek, Emircan Şenkalaycı, Şakir Şenkalaycı, Eray Esentürk, Volkan Özgür, Mustafa Kemal Atayan, Mevlüt Kolay ve Tuğrul Dursunkaya yarışacak. Doxa Bair MX Pisti'ndeki şampiyonada 50cc, 65cc, 85cc, MX, MX1, MX125, MX2 ve MX Senior sınıflarında yarışlar yapılacak. Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak Bulgaristan Motosiklet Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 13 Türk sporcu yarışacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.