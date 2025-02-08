Blaz Kramer, Konyaspor'daki 7. Golünü Kayserispor'a Attı
Konyaspor'un Sloven futbolcusu Blaz Kramer, Kayserispor ile oynanan maçta takımının 2. golünü atarak bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı. Kramer, bu gollerin tamamını son 6 lig maçında kaydetti.
Konyaspor'un Sloven futbolcusu Blaz Kramer, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezonki 7. golünü kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup olurken, yeşil-beyazlıların 2. golü, Sloven oyuncu Blaz Kramer'den geldi. Kramer, böylece yeşil-beyazlı formayla gol sayısını 7'e çıkardı. Kramer, söz konusu gollerin tamamını da son 6 lig maçında attı.
Maça 11'de başlayan Blaz Kramer, 90 dakika sahada kaldı. - KONYA