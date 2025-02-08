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Blaz Kramer, Konyaspor'daki 7. Golünü Kayserispor'a Attı

Blaz Kramer, Konyaspor'daki 7. Golünü Kayserispor'a Attı
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Konyaspor'un Sloven futbolcusu Blaz Kramer, Kayserispor ile oynanan maçta takımının 2. golünü atarak bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı. Kramer, bu gollerin tamamını son 6 lig maçında kaydetti.

Konyaspor'un Sloven futbolcusu Blaz Kramer, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup olurken, yeşil-beyazlıların 2. golü, Sloven oyuncu Blaz Kramer'den geldi. Kramer, böylece yeşil-beyazlı formayla gol sayısını 7'e çıkardı. Kramer, söz konusu gollerin tamamını da son 6 lig maçında attı.

Maça 11'de başlayan Blaz Kramer, 90 dakika sahada kaldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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