BKT Avrupa Kupası 2025-2026 Sezonu Kura Çekimi Yapıldı

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda 2025-2026 sezonu grup kuraları çekildi.

İspanya'nın Barselona şehrindeki Mediapro Auditorium'da gerçekleşen kura çekimine göre, organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Bahçeşehir Koleji A Grubu'nda, Beşiktaş GAİN ile Türk Telekom ise B Grubu'nda yer aldı.

Turnuvada 20 takım yer alacak. Onar takımla oynanacak gruplarda ilk 2'ye giren ekipler doğrudan çeyrek finale çıkacak. Üç ila altıncı sırada olacak takımlar ise sekizli final oynayacak. Turu geçen ekipler çeyrek finalist olacak.

BKT Avrupa Kupası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Bahçeşehir Koleji, Hapoel Bank Yahav (İsrail), Manresa (İspanya), Cluj-Napoca (Romanya), Umana Reyer (İtalya), Aris (Yunanistan), Neptunas (Litvanya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Veolia Towers (Almanya), Slask (Polonya).

B Grubu: Beşiktaş GAİN, Türk Telekom, Bourg (Fransa), Ulm (Almanya), Buducnost (Karadağ), Panionios (Yunanistan), Lietkabelis (Litvanya), Trento (İtalya), Niners Chemnitz (Almanya), London Lions (İngiltere).