Bjelica: Orsic'in yerini doldurabilecek oyuncu arayışımız var

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Orsic'in sakatlığında sol kanatta onun yerini doldurabilecek bir oyuncu arayışımız var. Ayrılacak olan oyuncuların durumu ve sayısına göre tekrar bir arayışımız olabilir.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Orsic'in sakatlığında sol kanatta onun yerini doldurabilecek bir oyuncu arayışımız var. Ayrılacak olan oyuncuların durumu ve sayısına göre tekrar bir arayışımız olabilir. 'Bu oyuncuları gönderin, bu oyuncular bu takımda olmasın' tarzında ifadelerim olduğuna yönelik şeyler yazılıyor. Aramızdan ayrılacak oyuncuların ayrılma sebepleri bepleri benim onlardan mutsuz olmam değil, belki daha iyi oyuncu bulduğumuzdan ötürü olabilir" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya'nın Kranj şehrinde devam eden yeni sezon kampında açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hırvat teknik adam, dünkü antrenmanda sakatlanıp ön çapraz bağı yırtılan Mislav Orsic'in yerine oyuncu arayışında olduklarını söyledi. Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Bjelica transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023