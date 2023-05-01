Bjelica'nın gönlündeki golcü Bruno Petkovic

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, gidecek ve kalacak oyuncuların durumunu netleştirmesinin ardından savunma, orta saha ve forvet hattına yapılması gereken takviyelerle ilgili geniş bir rapor sunacak.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, gidecek ve kalacak oyuncuların durumunu netleştirmesinin ardından savunma, orta saha ve forvet hattına yapılması gereken takviyelerle ilgili geniş bir rapor sunacak. Hırvat teknik adamın forvet hattındaki adayı ise kariyerine katkıda bulunduğu Bruno Petkovic.

Trabzonspor, bu sezon beklentilerin altında kalarak taraftarlarını üzdü. Sportif ve ekonomik sıkıntının ciddi seviyeye ulaştığı dönemde göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan, önümüzdeki sezonla ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluk sezonundaki görüntülerin tekrar yaşanacağının sözünü veren Doğan, geçtiğimiz hafta Bjelica ile bir toplantı gerçekleştirmişti.

Mevcut kadroda bulunan isimlerden hangileri ile gelecek sezon devam edileceği noktasında Süper Lig'in geri kalan bölümüne önem veren Hırvat teknik adam, savunma, orta saha ve forvet hattında oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda oyuncu portföyünde bulunan alternatif isimleri yönetim kuruluna önerecek. Bordo-mavili yönetim de önümüzdeki sezonun hazırlıkları başlamadan Bjelica'ya takımını teslim etmeyi planlıyor.

Maliyeti düşük oyuncuları alıp, parlatmasıyla bilinen Nenad Bjelica, bu tarz futbolcuları da Trabzonspor'a kazandırmayı hedefliyor. Son yıllarda Hırvat futbolunun ve oyuncularının ön plana çıkmasında katkısı bulunan isimler arasında yer alan tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'da kendisi için oluşturulan bu alanı iyi değerlendirmek istiyor. Göreve gelen yeni yönetimin büyük önem verdiği altyapı konusunda iki tarafın da olumlu görüşlerinin önümüzdeki dönemde meyvesini vermesi bekleniyor.

Bruno Petkovic ismi onun için özel

Hırvatistan'da birçok oyuncunun kariyerine dokunuşlar yapan Nenad Bjelica için Bruno Petkovic ismi özel bir yer tutuyor. Dinamo Zagreb'e transfer ettiği golcü isimle 2018-2020 yılları arasında Hırvat kulübünde birlikte görev yapan Bjelica, oyun planlarının büyük bir bölümünü golcü oyuncuya göre dizayn ediyordu. Bjelica, Petkovic'i 73 maçta oynatarak en fazla forma şansı veren isim olmuştu.

Umut Bozok ve Gomez'den beklediği performansı bir türlü alamayan Trabzonspor'un, iki oyuncudan biri veya ikisiyle yollarını ayırması halinde Petkovic ile temasa geçmesi bekleniyor. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan oyuncunun 6 milyon Euro olan piyasa değeri bu transferi zorlaştırırken, Bjelica'nın hem kulübüyle hem de oyuncuyla yapılacak olan görüşmelerde transfere olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Ivan Sunjic ve Mihael Zaper isimleri ön plana çıkıyor

Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi Hertha Berlin forması giyen ön libero ve merkez orta saha oyuncusu Ivan Sunjic ile birlikte, ön libero ve stoper pozisyonunda çok yönlü oynayan Mihael Zaper de Karadeniz ekibinde transferi düşünülen isimler arasında yer alıyor. Alman kulübünde kiralık olarak oynayan geçtiğimiz günlerde ise yeni hocasıyla bir tartışma yaşayan Sunjic için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Hırvat oyuncunun Birmingham City ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. - TRABZON