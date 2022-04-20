Biyoritim tablosuna göre Adana Demirspor avantajlı

ADANA (İHA) - Teknik Direktör Mustafa Ciner, hazırladığı biyoritim tablosuna göre hafta sonu oynanacak olan Adana Demirspor- Trabzonspor maçında verilerin Adana Demirspor'dan yana olduğunu söyledi.

Şuan Adana'da yayın yapan Çukurova Press gazetesinde yazarlık yapan Teknik Direktör Mustafa Ciner, "35 yıldır teknik direktörüm genellikle Ege Bölgesi'nde çalıştım en son çalıştığım 4 takımda küme düşme potasındaydı. 4'ünü de kurtardım. Şu an kendimi araştırmaya ve kitap yazmaya verdim. Son zamanlarda kendimi verdiğim en önemli konu önemli teknik direktörlerin de kullandığı bioritm tablosu. Bu tabloyu Türkiye'de görev yapan Pereira, ayrıca Abdullah Avcı ve Şenol Güneş de bunu kullanan teknik direktörler arasında" dedi.

Biyoritim tablosunun yaptığı araştırmalar sonucunda karşısına çıktığını belirten Ciner, "Futbolcuların biyoritimlerini hesaplayarak grafikler çıkarıyorum. Bir takım içerisinde bir grubun biyoritim tablosunu çıkararak kadro kurmada bundan faydalanan hocalar var. Görev aldığım takımlarda bunu kullandım faydasını da gördüm. Bütün kozlarımı değerlendirerek olumlu sonuçlar aldım. Bununla ilgili bir kitap da hazırladım" diye konuştu.

Teknik Direktör Mustafa Ciner hazırladığı biyoritim tablosuna göre hafta sonu Süper Lig'de oynanacak olan Adana Demirspor - Trabzonspor maçında verilerin Adana Demirspor'dan yana olduğunu gösteriyor. Ciner, fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak olarak çıkardığı tabloda Adana Demirspor'un Trabzonspor maçında önde ve avantajlı olduğunu söyledi. Ciner, "Adana Demirspor'u önde gösteren önemli veriler var. Ritim tablosu anlamında Trabzonspor'un önünde gözüküyor. Artı faktörler pozitif dönemde olan futbolcu sayısı Trabzonsporlu futbolculara göre çok fazla Adana Demirspor'da ön plana çıkma durumu olan futbolcular var. Bu ritimleri sahaya yansıtırlarsa galip gelecektir. Hem fiziksel, hem duygusal, hem de zihinsel ritim anlamında da avantajlı gözüküyor. Bütün futbolcuların ritimlerini toplayıp artı eksiye vurduğumuzda Adana Demirspor'un artı seviyedeki toplamı bin 362, Trabzonspor'un ise 941 çıkıyor" şeklinde konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor