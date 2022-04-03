Bitlisli sporcular, Türkiye Muaythai Şampiyonası'ndan 2 madalya ile döndü - Haberler

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Bitlisli sporcular, Türkiye Muaythai Şampiyonası'ndan 2 madalya ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bitlisli sporcular, Türkiye Muaythai Şampiyonası'ndan 2 madalya ile döndü

Bitlisli sporcular, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndan iki madalya ile döndü.

ANTALYA (İHA) - Bitlisli sporcular, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Muaythai Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndan iki madalya ile döndü.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 26- 31 Mart tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 400 sporcunun katıldığı A Clas Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Bitlis'ten 5 sporcu katıldı. Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada Gamze Korkmaz gümüş madalya alırken, Muhammet Karayılan ise bronz madalyanın sahibi olup, Avrupa Şampiyonası'na ve Muaythai Türkiye Süper Ligi'ne katılmaya hak kazandı. - BİTLİS

Bitlisli sporcular, Türkiye Muaythai Şampiyonası'ndan 2 madalya ile döndü

Bitlisli sporcular, Türkiye Muaythai Şampiyonası'ndan 2 madalya ile döndü

Bitlisli sporcular, Türkiye Muaythai Şampiyonası'ndan 2 madalya ile döndü

Bitlisli sporcular, Türkiye Muaythai Şampiyonası'ndan 2 madalya ile döndü

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye, 31 Mart, Antalya, Bitlis, Spor, Haberler

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