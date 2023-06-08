Bitlisli para tekvandocu Nurcihan Ekinci, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

Avrupa şampiyonu Bitlisli para tekvandocu Nurcihan Ekinci, bu yıl Meksika'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa şampiyonu Bitlisli para tekvandocu Nurcihan Ekinci, bu yıl Meksika'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Küçükken yüksekten düşme sonucu sol kolunu kaybeden milli sporcu Ekinci'nin hayatı, öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı tekvando sayesinde değişti.

Spor sayesinde engellerini aşan, hayata daha sıkı sarılmaya başlayan Ekinci, azimle çalışarak kendini geliştirdi ve elde ettiği başarılarla milli takıma kadar yükseldi.

Birçok madalya kazanan ve geçen yıl İngiltere'de düzenlenen Para Tekvando Şampiyonası'nda birinci olarak Avrupa serisini tamamlayan Ekinci, şimdi de yeni başarılar için ter döküyor.

Yıl sonuna doğru Meksika'da yapılması planlanan Dünya Para Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli sporcu, burada da altın madalya kazanarak bir şampiyonluğu daha ülkesine kazandırmayı hedefliyor.

Ekinci, daha sonra 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na gidebilmek için puan toplama maçlarında tatamiye çıkacak.

Ekinci: "Serüvenime bir şampiyonluk daha eklemek istiyorum"

Tekvando Milli Takımı Antrenörü Sezer Köksal gözetiminde Tatvan Spor Salonu'nda günde çift antrenman yapan Ekinci, AA muhabirine, 10 yıldır bu sporla uğraştığını ve milli takımın olimpiyat kadrosunda yer aldığını söyledi.

Avrupa'da birincilik, ikincilik ve üçüncülük serisini tamamladığını, 2021'deki 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda ise ikinci olduğunu anımsatan Ekinci, "Kasım veya aralık ayında Meksika'da Dünya Para Tekvando Şampiyonası yapılacak. Dünya birinciliğini elde ederek serüvenime bir şampiyonluk daha eklemek istiyorum. Önümüzde çok sayıda puan maçı var. Olimpiyata gidebilmek için puan gerekiyor. Bütün maçlar önemli ama en önemlisi Meksika'daki Dünya Şampiyonası. İnşallah onunla Paris Paralimpik Oyunları'nı garantileriz. Günde çift antrenman yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Her bireyin mutlaka spor yapması gerektiğinin altını çizen Ekinci, dünyada kendilerini kısıtlı ve dışlanmış gören engelli bireylerin bunu sporla aşabileceğini vurguladı.

Engelini ve psikolojik sorunlarını sporla aştığını anlatan Ekinci, "Spor, hayat felsefem oldu, hayatımın merkezinde. Yapılmayacak bir şey değil. Kendisine inanan herkes yapabilir. 10 yıl önce 'Nurcihan olimpiyatlara gidecek veya olimpiyat için mücadele edecek' deselerdi, güler geçerdim. Her şeyden önce insanın kendine inanması, güvenmesi ve destekleyenlerinin olması önemli. Azim ve istek bu işte başarının yüzde 80'nini oluşturuyor. Herkesin hayatına bir şeyler katacak branş ve alan seçerek ilerlemesini umut ediyorum. Ben kendimi tekvando ile tanıdım." ifadelerini kullandı.

Vücudunu stabil tutmak ve kuvvetten düşmemek için ilk günden beri antrenmanlarını aksatmadığını belirten Ekinci, "Şampiyona için hazırlıklarımız sürüyor. Kaybetmek gibi bir lüksüm yok. Çok emek verdim. Derece alamazsam çok üzülürüm. Bu, Paris Paralimpik Oyunları öncesi son Dünya Şampiyonası. Çok önemli ve o yüzden derece yapmak istiyorum. Başka çarem yok. Öyle de geçmesini umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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