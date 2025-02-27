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Bitlis'te Yıldızlar Bilek Güreşi İl Birinciliği Yarışması Tamamlandı

Bitlis'te Yıldızlar Bilek Güreşi İl Birinciliği Yarışması Tamamlandı
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328 sporcunun katıldığı Yıldızlar Bilek Güreşi İl Birinciliği'nde 8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri büyük başarılar elde etti. Dereceye giren sporcular, Mardin'de düzenlenecek olan bölge yarışmasında Bitlis'i temsil edecek.

2025 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Yıldızlar Bilek Güreşi İl Birinciliği Yarışması" tamamlandı.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen ve 328 sporcunun katıldığı müsabakalarda, 8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri büyük başarı elde etti. Yarışmaya katılan 8 Ağustos Ortaokulu öğrencilerinden Sametcan Ulutaş 55 kilogram sol kolda birinci olurken, yine aynı okuldan Muhammed Enes Kök 70 kilogram sol elde birinci ve Işıl Kurt ise 60 kilogram sağ ve sol kolda ikinci oldu. Müsabakalarda dereceye giren sporcular, madalyalarını Bilek Güreşi İl Temsilcisi Onur Öztemiz'den aldı.

Başarılı sporcuların 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde Mardin'de düzenlenecek olan bölge yarışmasında Bitlis'i temsil edecekleri belirtildi.

Öğrencilerinin başarısını sevinçle karşılayan 8 Ağustos Ortaokulu Müdürü Fatih Ulaştan, derece alan sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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