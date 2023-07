Bitlis'te Yaz Spor Okulları Voleybol Eğitimi İle Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları' çerçevesinde başlatılan voleybol eğitimi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde büyük ilgi görüyor. Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliği yapmış olduğu ve yaklaşık 90 öğrencinin katılım sağladığı voleybol eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Sporu tabana yayabilmek için çabaladıklarını söyleyen Voleybol Antrenörü Serhat Udül, 'Gençlik ve Spor Bakanlığımızın her sene düzenlediği yaz spor okulları kurslarımız başlamıştır. Yaklaşık şu anda 80-90 öğrencimiz var. Voleybol antrenmanlarımıza devam ediyoruz ve amacımız burada ulaşabildiğimiz kadar çocuğa, sporcuya ulaşabilmek. Mümkün olduğu kadar sporu tabana yayabilmek ve mümkün olduğunca voleybolu her eve her bireye kadar taşımayı hedefliyoruz' dedi.