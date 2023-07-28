Bitlis'te Yaz Spor Okulları Basketbol Eğitimi İlgi Görüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları' çerçevesinde başlatılan basketbol eğitimi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde büyük ilgi görüyor. Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı basketbol eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları' çerçevesinde düzenlenen basketbol eğitiminde öğrenciler hem eğleniyor hem de tatillerini renklendiriyor. Basketbol antrenörü Furkan Kazancı, 'Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 4 Temmuz'da düzenlemiş olduğu basketbol yaz kursumuza çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sahalarda topluyoruz. Yaz boyunca çocuklarımıza basketbol adına tecrübe kazandırmak için çabalıyoruz. Bu eğitimler sonucunda maçlara götürüp tecrübe kazandırıyoruz' dedi. Nisanur Yılmaz adlı sporcu ise bu eğitimler sonucunda hedefinin bir kulübün alt yapısına gidip iyi bir basketbolcu olmak olduğunu söyledi.

BİTLİS (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları" çerçevesinde başlatılan basketbol eğitimi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde büyük ilgi görüyor.

Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı basketbol eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları" çerçevesinde düzenlenen basketbol eğitiminde öğrenciler hem eğleniyor hem de tatillerini renklendiriyor.

Basketbol antrenörü Furkan Kazancı, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 4 Temmuz'da düzenlemiş olduğu basketbol yaz kursumuza çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sahalarda topluyoruz. Yaz boyunca çocuklarımıza basketbol adına tecrübe kazandırmak için çabalıyoruz. Bu eğitimler sonucunda maçlara götürüp tecrübe kazandırıyoruz" dedi.

Nisanur Yılmaz adlı sporcu ise bu eğitimler sonucunda hedefinin bir kulübün alt yapısına gidip iyi bir basketbolcu olmak olduğunu söyledi. - BİTLİS