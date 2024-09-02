Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te Türkiye dahil 10 ayrı ülkeden 400 sporcunun katıldığı Uluslararası Satranç Turnuvası başladı. Turnuva, Bitlis Eren Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda 5 gün sürecek ve toplamda 400 bin TL'lik ödül dağıtılacak.

BİTLİS'te Türkiye dahil 10 ayrı ülkeden 400 sporcunun katıldığı Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), Bitlis Eren Üniversitesi'nin ortaklığında bu yıl ilki düzenlenen 1. Uluslararası Satranç Turnuvası düzenlenen açılış programı ile başladı. Bitlis Eren Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda 5 gün sürecek olan turnuvaya 10 farklı ülkeden 400 sporcu katılıyor. Turnuvanın açılış programına Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, BETAV Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz, BETAV Bitlis Şube Başkanı Güven Güngördü ve vatandaşlar katıldı.

BETAV Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Birinci BETAV Uluslararası Satranç turnuvasına bugün başlıyoruz. 7 Eylül 2024 Cumartesi günü turnuvamız sona erecek. Turnuvamıza Türkiye dahil 10 farklı ülkeden, 400 sporcu katılmaktadır. Bu 400 sporcudan 100'e yakını yabancı sporcudur. Katılan ülkeler arasında Güney Afrika, Hindistan, İngiltere gibi değişik ve uç ülkeler bulunmaktadır. Bu kadar ülkeden satranççının Bitlis'e gelmesi Bitlis'teki satrancın gelişmesine ve tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu turnuvayı geçen yıl ulusal düzeyde yapmıştık. Bu yıl uluslararası düzeyde yapıyoruz. İlk defa yaptığımız bu turnuvaya bu kadar ilgi gösterilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu turnuvayı geleneksel hale getireceğiz. Yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar dilerim."

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise, böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Satranç strateji geliştirme, analitik düşünme ve zekanın test edildiği bir oyundur. Dolayısıyla burada çok güzel maçlar olacaktır. Bu turnuva ulusal ve uluslararası düzeyde satrancın yaygınlaşmasına ve desteklenmesine büyük bir katkı sağlayacaktır. Turnuvaya katılan sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde 400 sporcunun katıldığı ve 5 gün sürecek Uluslararası satranç turnuvası başladı. Turnuva sonunda sporculara toplam 400 bin TL'lik ödül verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Eren Üniversitesi Türkiye Güncel Bitlis Spor

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

 Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi

Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2-3 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler! KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Bergama, Buca 2-3 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Çağlar neden yok? Çağlar gitti mi? İSKİ İstanbul su kesintisi! Pendik, Esenyurt, Bağcılar su kesintisi listesi! 2-3 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? GTA 5 ÇÖKTÜ MÜ? GTA 5 neden açılmıyor? GTA 5 problem mi var? 2 Eylül son dakika gelişmeleri... ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Döşemealtı 2-3 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Kozan 2-3 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru hayatı ve biyografisi! Nükhet Duru kaç yaşında, nereli?
title