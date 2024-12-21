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Bitlis'te Taekwondo Kuşak Sınavı Tamamlandı

Bitlis'te Taekwondo Kuşak Sınavı Tamamlandı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen taekwondo kuşak sınavında 160 sporcu bir üst kuşağa geçme hakkı kazanmak için mücadele etti. Ailelerin ve antrenörlerin de katıldığı etkinlik, sporcuların azmiyle dikkat çekti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen kuşak sınavı tamamlandı. Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen organizasyona toplamda 160 sporcu katılım sağladı.

Sınavda başarılı bir performans sergileyen katılımcılar, bir üst kuşağa geçme hakkı kazandı. Sporcuların azmi ve disiplinli çalışmaları göz doldururken, etkinlikte aileler ve antrenörler de sporcuların mutluluğuna ortak oldu.

Taekwondo camiasında önemli bir yer tutan bu sınav, hem sporcular hem de Bitlis'in spor kültürü açısından anlamlı bir etkinlik olarak öne çıktı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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