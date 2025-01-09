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Bitlis'te Okullar Arası Yüzme Yarışması Düzenlendi

Bitlis'te Okullar Arası Yüzme Yarışması Düzenlendi
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500 sporcunun katılımıyla düzenlenen okullar arası yüzme yarışması, Bitlis'te kıyasıya mücadelelerle sona erdi. Yarışmada dereceye giren sporcular, bölge yarışmalarına katılma şansı elde etti.

Bitlis'te 500 sporcunun katılımıyla okullar arası yüzme yarışması düzenlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen yarışmada, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kent merkezindeki yarı olimpik yüzme havuzunda 7 Ocak'ta başlayan yarışma, final etabıyla sona erdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi ve yüzme antrenörü Volkan Kozik, yaptığı açıklamada, son zamanlarda yüzme sporuna ilginin arttığını söyledi.

Yüzme alanında birçok sporcuyu kente kazandırdıklarını belirten Kozik, "Bitlis için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve çocuklarımızın ülkemiz için iyi sporcular olmasını istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte okul sporları müsabakalarında dereceye giren sporcularımız farklı illerde düzenlenecek bölge yarışmalarına katılacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Spor
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