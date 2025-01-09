Bitlis'te Okul Sporları Yüzme İl Birinciliği Yarışları Düzenlendi

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 500 sporcunun katıldığı okul sporları yüzme il birinciliği yarışları düzenlendi.

Bitlis merkezde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda 7 Ocak günü başlayan yarışmalar, bugün final müsabakalarıyla sona erdi. Minikler, küçükler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde yarışan 500 yüzme sporcusu değişik sitillerde kıyasıya mücadele etti. Türkiye Yüzme Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi ve yüzme antrenörü Volkan Kozik, bu yarışlarda dereceye giren yüzücülerin daha sonra bölge yarışmalarına katılacaklarını söyledi. Kozik, "2024-2025 okul sporları yüzme branşında 4 kategorimiz bulunmaktadır. Minikler, küçükler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde yarışmalarımızı bugün itibari tamamladık. Bu yarışlara 500'e yakın sporcumuz katılım sağladı. Yüzme branşı daha önce Bitlis'te pek ilgi görmüyordu. Son yıllarda antrenör sayısının artması ile birlikte çok sayıda sporcumuzu bünyemize kattık. Bunun için Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunarım. Bizler ilimiz için elimizden geldiğince çocuklarımızı alıp yüzme branşında önümüzdeki yıllarda ülkemiz için hayırlı sporcular yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Okul sporları müsabakalarında dereceye giren sporcularımız, ülkemizin çeşitli illerinde yapılacak bölge müsabakalarına katılacaktır" diye konuştu. - BİTLİS