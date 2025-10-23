Haberler

Bitlis'te Okul Sporları Müsabakaları Coşkuyla Tamamlandı

Güncelleme:
Bitlis'te gerçekleştirilen okul sporları müsabakaları, öğrencilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Başarılarıyla gurur duyulan genç sporcular, eğitim ve sporun bir arada yükseldiği günlere vurgu yaptı.

Bitlis'te düzenlenen okul sporları müsabakaları, büyük bir heyecanla tamamlandı. Futbol branşlarda kıyasıya mücadele eden öğrenciler, final müsabakalarında ter döktü.

Genç sporcuların yeteneklerini sergilediği organizasyonda tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

Öğrenciler, öğretmenleri ve ailelerinin desteğiyle sahada büyük bir azim gösterdi.

Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlar ve sporculara kupa ile madalyaları takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, final maçını izleyerek genç sporcuların mücadelesine ortak oldu ve kupa törenine katılarak dereceye giren takımlarımıza ödüllerini takdim etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gençlerimizin spora olan ilgisi, azmi ve centilmenliğiyle gurur duyuyoruz. Tüm takımlarımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sporun ve eğitimin bir arada yükseldiği nice heyecanlı günlere" denildi. - BİTLİS

