Bitlis'te Futbol Maçının Ardından Olaylar Çıktı

Bitlis'te dün oynanan Bitlis Özgüzeldere Spor ile Şırnak Petrol Spor maçının ardından olaylar çıktı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta Bitlis Özgüzelderespor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Bitlis 8 Ağustos Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Şırnak Petrolspor, 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 90+3. dakikasında Bitlis Özgüzelderespor, bulduğu golle beraberliği yakaladı. Maçın bitiminin ardından sahada sporcular arasında yaşanan kavgaya, takımların yöneticileri ve taraftarlar da karıştı. Güvenlik güçleri, biber gazıyla müdahale ederek taraftarları dağıttı. Stat çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. - BİTLİS