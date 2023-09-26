Bitlis'te Dron Destekli Trafik Denetimi: 459 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

BİTLİS'te, polis ekiplerinin dron destekli trafik denetiminde, 3 bin 658 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 459 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla şehirler arası kara yollarında ve şehir içi güzergahlarda dron destekli uygulama yaptı. Uygulamada kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri denetimi, tehlikeli şerit değiştirme, araç takip mesafesi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, okul ve yaya geçidi önceliği gibi konularda sürücüler bilgilendirilip denetim yapıldı. Bu kapsamda kontrol edilen 3 bin 658 araçtan 459 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı kanunun muhtelif maddelerinden idari para cezası uygulanırken, 28 araç ise trafikten menedildi. Uygulamalar, dronla havadan takip edildi.