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Bitlis'te Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışması Düzenlendi

Bitlis'te Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışması Düzenlendi
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Bitlis merkezde bulunan El Aman Kayak Tesisinde düzenlenen Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Kayak Yarışmasına 85 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular, bölge yarışmalarında Bitlis'i temsil etme ve milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Bitlis merkezde bulunan El Aman Kayak Tesisinde "Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Kayak Yarışması" yapıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) ve Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışlara her iki branşta toplamda 85 kayakçı katıldı. Sabah saat 10.00'da başlayan yarışlarda dereceye giren kayakçılar bölge yarışmalarında Bitlis'i temsil etmeye hak kazanırken, aynı zamanda milli takım seçmelerine katılacaklar.

Düzenlenen yarışlar hakkında gazetecilere bilgiler veren Türkiye Kayak Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Behzat Dayan; alp disiplininde 65, snowboardda ise 20 sporcunun mücadele ettiğini belirtti. Dayan, "TKF'nin 2024-2025 programında olan il birinciliği yarışlarını alp disiplininde küçükler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde 65 sporcu, snowboardda ise aynı kategorilerde 20 sporcu mücadele etti. Burada yapılan yarışlarda dereceye giren kayakçılar diğer illerdeki etap yarışlarına katılacaklar. Yoğun sis ve eksi 4-5 derecede yarışlarımızı tamamladıktan sonra yine dereceye giren kayakçılar milli takım seçmelerine de gidecekler" diye konuştu.

Yoğun sis altında yapılan yarışlarda kayak pistinde bulunan görevliler, sporcuların kapıları karıştırmaması için kendilerine yardımcı oldular. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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